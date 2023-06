Nach Zugunglück in Indien

Sie setzen schweres Gerät und Kräne ein. Wie die Nachrichtenagentur AP meldet, wurden gestern Abend weitere 15 Leichen aus den zerstörten Waggons geborgen.Damit stieg die Zahl der Todesopfer auf mehr als 300. Hunderte wurde verletzt. Premierminister Modi kündigte Konsequenzen an. Die Verantwortlichen würden schwer bestraft. Der genaue Hergang des Unglücks, an dem drei Züge beteiligt waren, ist noch nicht geklärt. Die indische Nachrichtenagentur PTI meldet, ein Personenzug habe möglicherweise ein falsches Signal bekommen.

Nach dem Unglück hatten Staats- und Regierungchefs aus aller Welt kondoliert, darunter auch Bundeskanzler Scholz. Er schrieb bei Twitter, das Zugunglück erschüttere ihn zutiefst . Deutschland stehe an der Seite Indiens in dieser schweren Zeit. Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen kondolierte über Twitter . Sie schrieb an die Adresse von Regierungschef Modi, Europa trauere mit ihm. Sie spreche den Angehörigen der Opfer angesichts der schrecklichen Nachricht ihr tief empfundenes Beileid aus. Papst Franziskus drückte ebenfalls sein Mitgefühl aus.