Russland zerstört die Infrastruktur in der Ukraine. Im Bild: Eine zerstörte Tankstelle in der ukrainischen Stadt Wolnowakha. (picture alliance/dpa/TASS/Mikhail Tereshchenko)

Wirtschaftsministerin Swyrydenko erklärte, die Engpässe sollten innerhalb einer Woche beseitigt werden. Ukrainische Betreiber hätten bereits Verträge mit Lieferanten aus Europa abgeschlossen. In einer Videoansprache sagte der ukrainische Präsident Selenskyj, Warteschlangen und steigende Preise an den Tankstellen seien in vielen Regionen des Landes zu beobachten. Die russischen Truppen zerstörten absichtlich die Infrastruktur für die Produktion, Lieferung und Lagerung von Treibstoff. In dieser Woche habe Russland auch den wichtigsten Treibstoffproduzenten, die Ölraffinerie Krementschuk sowie mehrere andere große Lagerhäuser angegriffen.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 30.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.