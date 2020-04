In der Debatte über die Einschränkungen des öffentlichen Lebens wird über die Bedingungen für eine schrittweise Lockerung diskutiert.

Mit Blick auf die deutsche Wirtschaft hält Bundesgesundheitsminister Spahn eine allmähliche Rückkehr zur Normalität für möglich - sofern bestimmte Branchen zeigten, dass sie die erforderlichen Hygiene- und Abstandsregeln durchsetzen könnten. "Knifflig" bleibe es für Schulen und Kindergärten, sagte der CDU-Politiker "Bild TV".



Nach den Worten von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet stehen "viele kleine, vorsichtige Schritte" bevor. In einer Fernsehansprache forderte der CDU-Politiker einen "Fahrplan, der den Weg in eine verantwortungsvolle Normalität" zeige.



Der Deutsche Städte- und Gemeindebund sieht in flächendeckenden Corona-Tests eine Voraussetzung für Lockerungen der Schutzmaßnahmen. Hauptgeschäftsführer Landsberg plädierte in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe dafür, ein bundesweit einheitliches Test- und Meldesystem aufzubauen. Außerdem müssten die Testkapazitäten deutlich ausgebaut werden.