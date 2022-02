Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Günther, sagte im Deutschlandfunk , in dieser neuen Phase der Pandemie könnten die Einschränkungen deutlich zurückgefahren werden. Der CDU-Politiker stellte die Wiederaufnahme von Großveranstaltungen, zunächst unter 2G-Bedingungen, in Aussicht. Die Aufhebung der Maskenpflicht in Schulen sei Richtung Ostern zu erwarten, betonte Günther.