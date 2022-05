Betroffen seien mehrere Strecken unter anderem nach Frankfurt am Main und Stuttgart sowie die Verbindungen nach Prag und in die Schweiz. Auch im Hamburger Nahverkehr kommt es zu Verzögerungen. Die Bahn rät Reisenden, sich vor der Abfahrt über ihre Verbindungen zu informieren . Die Reparaturarbeiten an dem Kabel dauern voraussichtlich bis zum Nachmittag.