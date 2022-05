Muhammad Ali gegen Jürgen Blin. (imago/WEREK)

Das teilte seine Familie mit. Blins größter Erfolg war der Gewinn der Schwergewichts-Europameisterschaft gegen den Spanier Jose Manuel Urtain im Juni 1972. Als sein bekanntester Kampf ging das Duell mit Ali in die Annalen ein. Blin verlor die Auseinandersetzung 1971 in Zürich durch K.o. in der siebten Runde. Später erklärte er, es sei der einzige Kampf gewesen, von dem er vorher gewusst habe: "Den kannst du nicht gewinnen".

Blin bestritt 48 Profikämpfe, von denen er 30 gewann und zwölf verlor. Bis zuletzt hatte er in Hamburg Nachwuchssportler trainiert.

