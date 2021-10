Der UNO-Sicherheitsrat hat den Militärputsch im Sudan verurteilt und die Wiedereinsetzung der von Zivilisten geführten Übergangsregierung gefordert.

Es gebe eine ernsthafte Besorgnis über die militärische Machtübernahme, hieß es in einer einstimmig verabschiedeten Erklärung des Gremiums. Alle Beteiligten im Sudan wurden zur größtmöglichen Zurückhaltung aufgerufen. Es müsse einen Dialog aller Seiten ohne Vorbedingungen geben, und die von den Militärs inhaftierten Personen müssten sofort freigelassen werden.



Die sudanesische Armee hatte am Montag die Regierung aufgelöst und einen landesweiten Ausnahmezustand ausgerufen. Seither ist das Internet im Land weitgehend blockiert. Gegner des Putsches haben in der Hauptstadt Straßensperren errichtet; für morgen werden Proteste gegen das Militär erwartet. Nach UNO-Angaben soll es bisher sieben Tote und 170 Verletzte gegeben haben.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.