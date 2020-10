Die US-Regierung hat bei ihrem Vorgehen gegen die Video-App Tiktok einen weiteren Rückschlag erlitten.

Eine Richterin im Bundesstaat Pennsylvania setzte eine Anordnung des Handelsministeriums aus, die das komplette Aus für Tiktok in den Vereinigten Staaten zum 12. November bedeuten würde. Sie erließ eine einstweilige Verfügung auf Antrag mehrerer Personen, die ihren Lebensunterhalt auf der Plattform verdienen. Zuvor hatte bereits ein Richter in Washington den für Ende September geplanten Download-Stopp für die Tiktok-App ebenfalls mit einer einstweiligen Verfügung ausgesetzt. Die amerikanische Regierung legte Berufung dagegen ein. Sie sieht in dem Dienst ein Sicherheitsrisiko, weil chinesische Behörden über Tiktok an Daten von US-Bürgern kommen könnten.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.