Die nationale Qualifikation sei die wichtigste Tür, die offen gehalten werden sollte, sagte Frankfurts Vorstandssprecher Hellmann der Nachrichtenagentur AP zufolge. Hellmann sprach sich zudem für eine stärkere finanzielle Balance innerhalb der europäischen Wettbewerbe aus. Die Clubs der Champions-League würden immer mehr Geld generieren. Um ihre wirtschaftlichen Bedürfnisse zu befriedigen, sei eine Konkurrenzliga irgendwann zwangsweise die Folge, betonte Hellmann.

Das UEFA-Exekutivkomitee hatte im Zuge der Reform beschlossen, die Zahl der teilnehmenden Vereine in der Königsklasse von derzeit 32 auf 36 zu erhöhen. Zwei Plätze sollen dabei auf Basis früherer Ergebnisse und nicht des Abschneidens in der Vorsaison der nationalen Liga vergeben werden. Zudem plant die UEFA insgesamt 100 weitere Spiele.

Zwölf europäische Vereine kündigten kurz darauf ihre Pläne für eine "Super League" an. Diese waren jedoch vorerst gescheitert. Durch den Zusammenschluss der europäischen Ligen hoffen viele Clubs nun, dass die UEFA die Reform nachbessert.

Eintracht Frankfurt tritt am Donnerstag im Halbfinal-Hinspiel der Europa League bei West Ham United an. Falls die Eintracht den europäischen Wettbewerb gewinnt, spielt sie kommende Saison in der Champions League.

