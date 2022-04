Europa-League

Frankfurts Djibril Sow (l-r) und Kristijan Jakic im Zweikampf mit Barcelonas Frenkie de Jong (Arne Dedert / dpa)

Der Fußball-Bundesligist kam im Viertelfinal-Hinspiel gegen den FC Barcelona zu einem 1:1. Vor 48.000 Zuschauern im ausverkauften heimischen Stadion erzielte Ansgar Knauff in der 48. Minute mit einem Traumtor das 1:0. Der Gegentreffer von Ferran Torres in der 66. Minute verhinderte eine bessere Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Donnerstag im Camp Nou in Barcelona. In der 78. Minute sah Frankfurts Tuta nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot.

Ebenfalls 1:1 endete das Spiel RB Leipzig gegen Atalanta Bergamo. Luis Muriel (17.) brachte den Club aus der italienischen Serie A in Führung. Ein Eigentor durch Davide Zappacosta (58.) bescherte Leipig vor rund 36.000 Zuschauern immerhin noch ein Remis. Sekunden zuvor war André Silva mit einem Foulelfmeter an Bergamos Torwart Juan Musso gescheitert. Das Rückspiel findet ebenfalls am kommenden Donnerstag statt.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.