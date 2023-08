Ein Ball in der UEFA Europa Conference League (IMAGO/AFLOSPORT)

Die Mannschaft spielte im Play-Off-Hinspiel bei Lewski Sofia 1:1. Der Ausgleich für die Bulgaren erfolgte erst in der fünften Minute der Nachspielzeit. Das Rückspiel findet am nächsten Donnerstag in Frankfurt statt.

