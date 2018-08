Saarlands Ministerpräsident Hans befürwortet in der Debatte über einen sogenannten Spurwechsel für abgelehnte Asylbewerber eine Stichtagsregelung.

Man wolle gut integrierten Flüchtlingen, die fachlich qualifiziert seien, eine Chance zum Hierbleiben geben, sagte der CDU-Politiker der "Bild am Sonntag". Das solle für all jene gelten, die bis zu einem bestimmten Datum nach Deutschland gekommen seien und die Kriterien des geplanten Einwanderungsgesetzes erfüllten. Dieser Stichtag müsse so schnell wie möglich angesetzt werden, führte der saarländische Ministerpräsident Hans aus. - Die SPD hatte sich für eine Stichtagsregelung ausgesprochen. In der Union stößt der Vorschlag auch auf Ablehnung. Auch Kanzlerin Merkel hatte sich ablehnend geäußert.



Angestoßen worden war die Debatte vom schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Günther, ebenfalls CDU. Sein sogenannter Spurwechsel bedeutet, dass gegebenenfalls für abgelehnte Asylbewerber das für dieses Jahr geplante Einwanderungsrecht greifen solle und nicht mehr das Asylrecht.