Nach Ansicht von CSU-Landesgruppenchef Dobrindt sollte sich Deutschland nicht wie andere Staaten vom UNO-Migrationspakt abwenden.

Die Bundesrepublik habe ein großes Interesse daran, sich international über illegale Migration, Flüchtlingsproblematik, Bekämpfung der Schleuserkriminalität oder über die Verantwortung der Herkunfts- und Transitländer zu unterhalten, sagte Dobrindt in Berlin. Zugleich warf er dem Auswärtigen Amt Versäumnisse bei der Kommunikation vor. Ähnlich äußerte sich Sachsens Ministerpräsident Kretschmer. Man müsse acht geben, dass die kommunikative Hoheit über dieses Thema nicht verloren gehe, sagte der CDU-Politiker. In Deutschland macht vor allem die AfD gegen den Pakt mobil. Aus ihrer Sicht gibt er "Einwanderungswilligen aus aller Welt den Schlüssel in unser Sozialsystem in die Hand".



Außenminister Maas verteidigte den Pakt. Er sagte der "Passauer Neuen Presse", man könne nicht einfach die Augen vor der Tatsache Migration verschließen und so tun, als gebe es das nicht. Die Bundesregierung wolle die reguläre Migration aktiv steuern und ordnen. Wenn chaotische Zustände vermieden werden sollten, gehe das nur mit internationaler Zusammenarbeit. Auch SPD-Parteichefin Nahles wies Kritik an dem Migrationspakt zurück. Eine Ablehnung Deutschlands wäre in hohem Maße unvernünftig.



Das von den UNO-Mitgliedstaaten beschlossene Dokument soll bei einem Gipfeltreffen am 10. und 11. Dezember in Marokko angenommen werden.

Die USA, Ungarn, Österreich und Tschechien wollen nicht mitmachen.

Die rechtskonservative Regierung in Wien begründete ihren Ausstieg mit der Sorge, dass Österreich nach einer Unterzeichnung nicht mehr selbst bestimmen könne, wer ins Land kommen darf. Es drohe eine Vermischung von legaler und illegaler Migration, von Arbeitsmigration und Asyl.