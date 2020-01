Im Kabinett ging es heute um den "Nationalen Aktionsplan Integration". Mit diesem will die Bundesregierung Maßnahmen festlegen, um die Integration von Einwanderern zu verbessern. Was genau ist vorgesehen?

Die Bundesregierung will, dass Integrationsbemühungen bald schon in den Heimatländern der Zugewanderten beginnen: Wer einwandern möchte, soll demnach vorher über das Leben in Deutschland aufgeklärt werden. Wie die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Widmann-Mauz (CDU), mitteilte, geht es dabei etwa um realistische Erwartungen an Deutschland, Sprachkurse und andere Bildungsangebote. Der Gedanke dabei ist: Wer früh mehr Informationen über sein Zielland hat, dem fällt die Integration später leichter. Widmann-Mauz betonte, man knüpfe damit an die Erfahrungen klassischer Einwanderungsländer an.



Bisher informieren Beratungszentren des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in zehn Ländern über Jobchancen in Deutschland. Noch in diesem Jahr sollen Zentren in drei weiteren Ländern eröffnet werden. Zudem liegt der Fokus auf digitalen Angeboten. Inhaltlich sollen neben Informationen zum Arbeitsmarkt auch Werte wie etwa die Gleichstellung von Mann und Frau vermittelt werden.



Das Kabinett hat heute die Erklärung zur sogenannten Phase eins "Vor der Zuwanderung: Erwartungen steuern – Orientierung geben" beschlossen. Darauf folgen sollen noch die Phasen der Erstintegration, der Eingliederung sowie des Zusammenwachsens und des Zusammenhalts. Erarbeitet wurde der Aktionsplan von Staat, Sozialpartnern und Zivilgesellschaft, darunter zahlreiche Migrantenorganisationen.

Bekenntnis zu Deutschland als Einwanderungsland

In dem Papier bezeichnet die Bundesregierung Deutschland als Einwanderungsland. Die Rheinische Post zitiert aus dem Aktionsplan: Man habe "einen Paradigmenwechsel vollzogen und sich dazu bekannt, dass Deutschland auf die Einwanderung von ausländischen Fachkräften angewiesen ist und diese eine Bereicherung für unser Land darstellen". Widmann-Mauz teilte mit, man wolle Deutschland als "attraktives Einwanderungsland" positionieren.

IOM nennt Plan "innovativ"

Die Internationale Organisation für Migration (IOM) hat den Aktionsplan der Bundesregierung begrüßt. In einem Interview mit der Welt sagte die IOM-Deutschlandchefin Goracci, der Plan sei "ziemlich innovativ". Es gehe darum, Integration ganzheitlich zu planen. Zudem gebe es einen Bedarf an Arbeitskräften in allen europäischen Ländern. Europäer hätten oft kein Interesse an Stellen für Ungelernte, etwa bei der Ernte- oder Reinigungsarbeit. Viele Migranten würden diese Arbeiten aber übernehmen wollen.

Fachkräfte-Einwanderungsgesetz ab 1. März

Der Aktionsplan ist eine Zusatzmaßnahme zum Fachkräfte-Einwanderungsgesetz, das am 1. März in Kraft tritt. Das Gesetz soll qualifizierten Arbeitnehmern aus Nicht-EU-Ländern die Einwanderung nach Deutschland leichter machen. So soll zum Beispiel die sogenannte Vorrangprüfung abgeschafft werden, die vorsieht, dass die Bundesagentur für Arbeit immer erst prüfen muss, ob nicht doch ein Deutscher oder EU-Bürger für eine Stelle in Frage kommt, bevor jemand aus einem Drittstaat eingestellt wird. Zudem durften bislang nur Menschen mit beruflichen Abschlüssen einwandern, wenn ihre Qualifikation auf einer Liste von sogenannten Engpassberufen stand. Auch diese Regelung soll durch die Gesetzesnovelle abgeschafft werden.



Kürzlich hatte die Bundesagentur für Arbeit betont, dass Deutschland weiter dringend auf Fachkräfte aus dem Ausland angewiesen sei. Vorstandsmitglied Terzenbach sagte, dies sei nötig, um Lücken auf dem Arbeitsmarkt zu schließen und die Sozialsysteme langfristig stabil zu halten. Die Zuwanderung aus Nicht-EU-Ländern reiche quantitativ noch nicht aus. Auch Handwerk, Industrie und Handel weisen immer wieder darauf hin, wie wichtig es sei, Arbeitskräfte aus dem Ausland anwerben und beschäftigen zu können.