Vertreter von Bundesregierung, Bundesländern, Wirtschaft und Gewerkschaften kommen heute im Kanzleramt zu einem Spitzentreffen zusammen.

Es geht darum, wie das neue Fachkräfte-Einwanderungsgesetz wirksam und rasch umgesetzt werden kann. Es tritt am 1. März in Kraft und soll qualifizierten Arbeitnehmern aus Nicht-EU-Staaten den Weg nach Deutschland ebnen.



Laut einer neuen Studie gilt Deutschland unter zuwanderungswilligen Akademikern nur als mäßig attraktiv. Wie die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung - OECD - sowie die Bertelsmann Stiftung mitteilten, rangiert Deutschland auf Rang zwölf unter insgesamt 30 Industrieländern. Als einer der Gründe werden die Probleme bei der Anerkennung von akademischen Abschlüssen in Nicht-EU-Ländern genannt. Unter Zuwanderern, die ein Unternehmen gründen wollen, landet Deutschland indes auf Platz sechs.