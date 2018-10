In den Regierungsparteien geht die Diskussion über das von den Koalitionsspitzen geplante Einwanderungsgesetz weiter.

Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Günther sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, er wolle den im Koalitionsausschuss getroffenen Kompromiss neu verhandeln. Seiner Meinung nach reichen die bisherigen Vereinbarungen nicht aus. Er könne keinem Menschen erklären, dass Menschen, die hier arbeiten und die Sprache gelernt haben, keine Bleibe-Perspektive haben sollten. Er hoffe deshalb, dass nach der Landtagswahl in Bayern "die Bereitschaft steigt, das politisch Notwendige in dem Bereich zu machen, erklärte Günther.



Der CDU-Bundestagsabgeordnete Willsch verteidigte den Kompromiss. Es sei falsch, die Trennung von Asyl und Arbeitsmigration aufzuheben, sagte der Wirtschaftspolitiker im Deutschlandfunk. "Wir können nicht Zuwanderung in unseren Arbeitsmarkt so organisieren, dass wir sagen: Wir schauen mal, wer es über's Mittelmeer schafft." Es dürften keine falschen Erwartungen geweckt werden, betonte Willsch. Wer im Asylverfahren abgelehnt werde oder dabei sogar betrüge, müsse das Land wieder verlassen.



Der Linken-Abgeordnete Ernst erklärte ein Zuwanderungsgesetz grundsätzlich für notwendig. Allerdings warnte er im Deutschlandfunk vor einer Zuwanderung im Niedriglohnsektor: "Das Problem des Fachkräftemangels ist auch eine Frage der Bezahlung. Wir brauchen uns nicht über Facharbeitermangel zu unterhalten, wenn Unternehmen nur noch befristet und in absolut prekären Verhältnissen beschäftigen. Da sind die Unternehmen selber schuld an dem Zustand, den sie haben."



Die Große Koalition hatte sich in der vergangenen Woche auf Grundzüge eines Gesetzes für den erleichterten Zuzug ausländischer Arbeitskräfte verständigt. Unter anderem sollen anerkannte Fachkräfte aus dem nicht-europäischen Ausland für ein halbes Jahr nach Deutschland kommen können, um sich hier auf eine Stelle zu bewerben.



Strittig ist, im welchem Umfang auch Geflüchtete in Deutschland arbeiten dürfen. Die von der SPD geforderte Möglichkeit eines "Spurwechsels" für abgelehnte Asylbewerber ist in den vereinbarten Eckpunkten nicht enthalten. Gut integrierte Geduldete, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen, sollen lediglich einen besser gesicherten Status erhalten.