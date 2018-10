Politischer Druck kann - wer hätte das dieser Koalition noch zugetraut – doch konstruktiv wirken. Auf den letzten Metern vor den Landtagswahlen wollen CDU, CSU und SPD offenbar zeigen, dass sie doch noch regieren können. Die Eckpunkte zur Fachkräfte-Einwanderung sind - nun ja - mal dünn, mal vage, mal bloße Programmsätze. Aber nach Jahren fruchtlosen Streits zeugen sie immerhin vom Willen, sachgerechte Lösungen zu finden, und sie bieten Ansätze dafür.

Da geht doch noch was

Auf wohltuend überraschende Weise wird schlicht auf Ideologie verzichtet. Da freut sich Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, ganz auf Linie seiner SPD, über Grundlagen für ein modernes Einwanderungsrecht. Und anstatt erschrocken zu protestieren, murmelt CSU-Chef Horst Seehofer, Einwanderung und Zuwanderung seien schließlich kein Unterschied. Das ist wahr - hatte sich aber noch bis vor wenigen Monaten in seiner Partei nicht überall herumgesprochen.

In der Sache geht es tatsächlich um recht moderne Regeln der Einwanderung, die jetzt in Rede stehen. Ohnehin war Deutschland schon bisher im internationalen Vergleich recht liberal, wenn es um Akademiker und Angehörige von Mangelberufen geht, und das sind mehr als man denkt, weit über Pflegekräfte hinaus vom Mechatroniker zum Bauelektriker. In Zukunft sollen alle Qualifizierte, Metzger, Bäcker, Hotelfachleute, nicht nur im Ausland angeworben werden können. Wie bisher Akademiker sollen sie für ein halbes Jahr ins Land kommen dürfen, auf eigene Kosten, um Arbeit zu suchen. Das ist sachgerecht. Und es muss keine Ängste schüren. Mindestlöhne oder Tarifverträge müssen auch für diese Menschen gelten und notfalls, ist der Arbeitsmarkt in einer Gegend angespannt, kann die Öffnung ausgesetzt werden. Es ist ein Kompromiss, den man sich auch anders hätte denken können, in viele Richtungen - der Koalitionsvertrag war noch nicht einmal so weit gegangen. Aber es ist ein Kompromiss, der zeigt, dass es den Verhandlern an Lösungen liegt und nicht an Begriffen.

Immer noch nicht alles geklärt

Das wird noch deutlicher beim zweiten Feld, beim Umgang mit abgelehnten Asylbewerbern. Hier sind die Koalitionäre in der Sache fast gar nicht weiter gekommen. Aber sie sehen das Problem. Das liegt nicht so sehr an den Regeln. Schon bisher dürfen sehr viele Geduldete hier arbeiten, erst recht eine Ausbildung machen. Aber bisher ist die Praxis völlig unterschiedlich, die Vorschriften vage. Oft leben auch die in Angst, die auf Dauer bleiben werden, Arbeitgebern fehlt die Sicherheit fehlen feste Kriterien des Gesetzgebers. Das - und nicht so sehr die Grundregeln selbst - soll sich ändern. Es wäre nichts anderes als die Anerkenntnis der Realität. Aber das wäre schon ein großer Schritt nach vorn. Wäre. Konjunktiv. Denn die Eckpunkte sind wenig mehr als in Bürokratie gegossene Absichtserklärungen. Mögen die Absichten die nächsten Landtagswahlen überleben.

Gudula Geuther (Deutschlandradio / Bettina Straub)Gudula Geuther, Jahrgang 1970, studierte Rechtswissenschaften in München und Madrid. Nach Abschluss des Referendariats berichtete sie vom Rechtsstandort Karlsruhe erst unter anderem für Reuters und die taz, dann für das Deutschlandradio. Nach kurzer Zeit als Deutschlandradio-Landeskorrespondentin in Hessen arbeitet sie heute als Korrespondentin für Rechts- und Innenpolitik im Deutschlandradio-Hauptstadtstudio.