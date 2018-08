Politiker von SPD und FDP haben sich dafür ausgesprochen, bestimmten Asylbewerbern den Wechsel in ein reguläres Zuwanderungsverfahren zu ermöglichen.

Diesen sogenannten Spurwechsel hatte zuletzt der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Günther, von der CDU zur Debatte gestellt. Nun sagte die Generalsekretärin der FDP, Beer, der "Passauer Neuen Presse", gut integrierte und straffrei gebliebene Asylbewerber, Flüchtlinge und Geduldete müssten hier bleiben dürfen, wenn sie den Lebensunterhalt für sich selbst und ihre Familie verdienten und ausreichend deutsch sprechen könnten. Der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, Lischka, betonte, gut integrierte Ausländer, die bereits einen Job in Deutschland hätten, bräuchten eine gesicherte Perspektive.



Auf Drängen der SPD hatte sich die Große Koalition darauf verständigt, noch in diesem Jahr ein Einwanderungsgesetz auf den Weg zu bringen. So soll der Fachkräftemangel eingedämmt werden.