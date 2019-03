Das Europäische Parlament stimmt heute über das geplante Verbot von Einweg-Plastik ab.

Es soll dazu beitragen, den Müll zu reduzieren. In einer weiteren Abstimmung entscheiden die Abgeordneten über neue Arbeitsbedingungen für Lkw-Fahrer. Dabei geht es unter anderem darum, wann sie bei Fahrten ins Ausland den Mindestlohn des jeweiligen Landes erhalten, und wo Fahrer ihre Ruhezeiten verbringen sollen - in der Lkw-Kabine oder in Unterkünften.



Gestern hatte das EU-Parlament die Urheberrechtsreform gebilligt. Die Entscheidung löste kontroverse Reaktionen aus. Am Abend gingen hunderte Menschen in mehreren deutschen Städten gegen die Reform auf die Straße.