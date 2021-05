Die Grünen wollen die Verwendung sogenannter To-Go-Becher reduzieren.

Bis zum Jahr 2025 solle der Verbrauch von Einweg-Varianten halbiert werden, zitiert der Senderverbund RTL/NTV aus einem Antrag der Bundestags-Fraktion. Um diese Ziel zu erreichen, müssten Mehrweg-Alternativen künftig immer günstiger angeboten werden als Einweg-Verpackungen. Demnach sprechen sich die Grünen für ein deutschlandweites, digitales Pfandsystem aus. Ziel müsse sein, dass die Menschen Becher und -boxen an möglichst allen Verkaufsstellen zurückgeben können. Dagegen seien die bisherigen, kleinteilige Systeme, an denen jeweils nur wenige Cafés, Restaurants und Bäckereien teilnähmen, nicht verbraucherfreundlich.



Ähnliches sei für Pfandflaschen geplant, hieß es weiter. Künftig müsse grundsätzlich gelten, das jeder in jedem Geschäft sämtliches Leergut abgeben könne.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.