Der Einzelhandel in Deutschland hat im vergangenen Jahr erneut gute Geschäfte gemacht.

Der Umsatz stieg nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden preisbereinigt um 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 2018 hatte die Steigerung nur 1,8 Prozent betragen. Das jüngste Plus war das zehnte in Folge. Auch für das kommende Jahr rechnen die Händler mit einer Zunahme. Sie gehen von 2,9 bis drei Prozent aus.