Im Streit um die Kassenbonpflicht fordert die FDP eine rasche Einigung.

Statt neuen Zwist in der Großen Koalition zu entfachen, sollte Bundeswirtschaftsminister Altmaier schnellstmöglich nach einer Lösung suchen, sagte Bundestagsfraktions-Vize Dürr der Deutschen Presse-Agentur. Niemand wolle, dass so eine Pflicht eingeführt werde - egal, ob große Supermarktkette oder Bäckerei von nebenan, betonte der FDP-Politiker.



Altmaier hatte Bundesfinanzminister Scholz zu Änderungen am sogenannten Kassengesetz aufgefordert. Es tritt am 1. Januar in Kraft. Im Kampf gegen Steuerbetrug sollen Händler dann bei jeder Transaktion dem Kunden einen Beleg aushändigen.