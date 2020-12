Angesichts eines drohenden Kundenansturms im Einzelhandel vor dem zweiten Lockdown wird der Ruf nach einer vorübergehenden Öffnung der Geschäfte rund um die Uhr laut.

Sinnvoll wäre, die Zeiten bis in die Nacht auszuweiten, um den Ansturm zu entzerren, sagte FDP-Fraktionsvize Theurer der "Bild"-Zeitung. Er sprach sich für eine 48-Stunden-Öffnung bis zum Lockdown aus. Dies würde eine Schlangenbildung verhindern, zu der es aus infektiologischer Sicht nicht kommen dürfe. Auch der CDU-Bundestagsabgeordnete und Hamburger Landesparteichef Ploß forderte, die Einkaufszeiten bis in den Abend zu strecken, um Gedränge zu vermeiden. Der Hauptgeschäftsführer des Hauptverband des Deutschen Einzelhandels, Genth, bezeichnete eine Ausweitung der Öffnungszeiten ebenfalls als "sinnvoll".



Bundeswirtschaftsminister Altmaier (CDU) appellierte an die Bürgerinnen und Bürger, auf den Einkauf von Weihnachtsgeschenken ganz zu verzichten. Er empfahl stattdessen Gutscheine. Ähnlich äußerte sich Berlins Gesundheitssenatorin Kalayci. Sie warnte vor kurzfristigen Weihnachtseinkäufen vor den Geschäftsschließungen und betonte im RRB-Hörfunk, die Menschen sollten jetzt bitte nicht losrennen und Geschenke kaufen. Der SPD-Vorsitzende Walter-Borjans mahnte, die nächsten zwei Tage könnten entscheidend für die Entwicklung des gesamten Monats sein. Es müsse vermieden werden, dass Schlangen vor den Läden entstünden.

Handelsverband erwartet keine Hamsterkäufe

Der Handelsverband Deutschland erwartet selbst keinen Ansturm auf die Geschäfte vor dem Lockdown. HDE-Hauptgeschäftsführer Genth sagte dem "Handelsblatt", man rechne nicht mit Hamsterkäufen. Die Kunden hätten während der ersten Pandemie-Welle im Frühjahr gelernt, dass die Lieferketten und die Versorgung der Bevölkerung auch unter schwierigen Bedingungen funktionierten. Beim Kauf von Weihnachtsgeschenken könne es allerdings in den nächsten beiden Tagen ein erhöhtes Kundenaufkommen geben. Die Händler hätten aber in den vergangenen Monaten bewiesen, dass sie über funktionierende Hygienekonzepte verfügten.



Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) bezifferte die drohenden Umsatzausfälle des innerstädtischen Einzelhandels auf mehr als 22 Milliarden Euro.

