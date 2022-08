Energiesparmaßnahmen

Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer Handelsverband Deutschland (HDE) (picture alliance / Flashpic)

Mit der Schaufensterbeleuchtung sorge man auch für Sicherheit und soziale Verantwortung, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland, Genth, den Funke Medien. Das gelte vor allen Dingen in den Zeiten, wo weniger Menschen in den Städten unterwegs seien - zum Beispiel in der Nacht. Energiesparen dürfe nicht auf Kosten der Sicherheit gehen. Der Handel spare bereits bewusst Energie ein, führte Genth aus. Besonders effektiv sei es, Klimaanlagen im Sommer nicht so kühl einzustellen und die Heizung im Winter nicht so stark aufzudrehen.

Diese Nachricht wurde am 23.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.