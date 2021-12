Der Einzelhandelsverband HDE warnt vor weiteren Lockdown-Maßnahmen (Archivbild). (IMAGO / Arnulf Hettrich)

HDE-Hauptgeschäftsführer Genth sagte der "Rheinischen Post", die Folgen der zurückliegenden, monatelangen Lockdowns zehrten bis heute an den Händlerinnen und Händlern. Ihre letzte Hoffnung hätten sie in das laufende Weihnachtsgeschäft gesetzt. In einer so wichtigen Zeit wären erneute Ladenschließungen fatal.

Der Bundesgerichtshof befasst sich heute mit der Frage, ob Geschäfte im Corona-Lockdown weiter die volle Miete zahlen müssen. Im konkreten Fall geht es um die Filiale eines Textil-Discounters im Raum Chemnitz, die von den Geschäftsschließungen in Sachsen betroffen war.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.