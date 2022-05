Der Demonstrationszug sei mehrfach gestoppt worden, weil Teilnehmer verbotene Parolen mit Bezug zur kurdischen Arbeiterpartei PKK gerufen hätten, sagte eine Polizeisprecherin. (Cevin Dettlaff/dpa)

Es gab mehrere Festnahmen. Nach Angaben der Polizei kam es zu Landfriedensbruch und tätlichen Angriffen. Mit Fahnenstangen und Pappschildern sei in Richtung von Einsatzkräften gezielt worden. Rund 700 Menschen hätten teilgenommen. Der Demonstrationszug sei mehrfach gestoppt worden, weil Teilnehmer verbotene Parolen mit Bezug zur kurdischen Partei PKK gerufen hätten, hieß es. Die Teilnehmer prangerten Angriffe des türkischen Staats in Kurdistan an. Viele Kurden kämpfen nach wie vor für einen eigenen Staat.

Die Demonstration war unter Auflagen erlaubt worden. Mehrere palästinensische Kundgebungen gegen die Politik Israels an diesem Wochenende hatte die Polizei indes verboten. Sie begründeten ihre Entscheidung damit, dass es zu volksverhetzenden, antisemitischen Rufen, Gewaltverherrlichung und Gewalttätigkeiten kommen könne. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg bestätigte gestern eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin. Es hatte das Verbot der Berliner Polizei für rechtmäßig erklärt und den Widerspruch eines Anmelders von drei Demonstrationen zurückgewiesen.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.