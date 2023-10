Herbstlaub in einem Garten (Deutschlandradio / Andreas Diel)

Vom Norden und Westen bis in die Mitte einzelne Schauer, an den Küsten auch Gewitter. An den Alpen ebenfalls etwas Regen. Im Südwesten und Teilen des Ostens teils sonnig. 9 bis 15 Grad. Morgen im Norden einzelne Schauer, im Süden längere sonnige Abschnitte bei ähnlichen Temperaturen.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Süden und Südwesten wolkig, aber kaum Niederschläge. Sonst nach Nebelauflösung sonnig, an den Küsten einzelne Schauer. Erneut 9 bis 15 Grad.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.