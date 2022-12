Trauer um Brasiliens Fußball-Legende

Abschied von Pelé: In der Fußballwelt gibt es viel Anteilnahme und Trauer nach seinem Tod. (AP)

"Der König des Fußballs ist tot"

Brasiliens Fußballverband CBF: "Der König des Fußballs ist tot. Dies ist die traurigste Nachricht der CBF seit ihrer Gründung vor 108 Jahren. Mit seinen mehr als tausend Toren ist Pelé für die Beliebtheit des Fußballs in der Welt verantwortlich und zu mehr als einem Idol des Weltfußballs geworden. Er ist eine Ikone der Popkultur."

Weltverband FIFA: "Pelé: Unsterblich - für immer bei uns. Sie nannten ihn 'König', und sein Gesicht gehört zu den bekanntesten in der Welt des Fußballs. Nun ist der legendäre Brasilianer am 29. Dezember 2022 verstorben."

Aleksander Ceferin (UEFA-Präsident): "Er war der erste globale Superstar des Fußballs und spielte dank seiner Leistungen auf und neben dem Platz eine bahnbrechende Rolle beim Aufstieg des Fußballs zur beliebtesten Sportart der Welt."

Deutscher Fußball-Bund (auf Twitter): "Fußballdeutschland trauert. Du fehlst schon jetzt. Ruhe in Frieden, Pelé!"

DFL Deutsche Fußball Liga: "Die Fußballwelt trauert um einen der größten Spieler aller Zeiten. Ruhe in Frieden, Pelé."

"Inspiration und Liebe"

Pelés Familie (via Instagram): "Inspiration und Liebe prägten die Reise von König Pelé, der heute friedlich von uns gegangen ist. Auf seiner Reise verzauberte Edson alle mit seiner Genialität im Sport, stoppte einen Krieg, leistete soziale Arbeit auf der ganzen Welt und verbreitete das, was er für das Allheilmittel für all unsere Probleme hielt: Liebe."

Luiz Inacio Lula da Silva (gewählter Präsident Brasiliens): "Pelé hat uns heute verlassen. Er ging, um mit Coutinho, seinem großartigen Partner bei Santos, Doppelpass im Himmel zu spielen. Er hat jetzt die Gesellschaft so vieler ewiger Stars: Didi, Garrincha, Nilton Santos, Socrates, Maradona... Er hinterließ eine Gewissheit: Es hatte noch nie eine Nummer 10 wie ihn gegeben. Danke Pelé."

"Vor Pelé war die 10 nur eine Zahl"

Mario Zagallo (Mit Pelé Weltmeister 1958 und 1962 sowie Weltmeistertrainer 1970): "Freund so vieler Geschichten, Siege und Titel, der ein ewiges und unvergessliches Erbe hinterlässt. Die Person, die die Welt mehrmals angehalten hat. Die Person, die das Trikot mit der Nummer 10 am meisten respektiert hat. Ein Brasilianer, der unser Land auf der ganzen Welt vertreten hat."

Neymar (gemeinsam mit Pelé Rekordtorschütze der brasilianischen Nationalmannschaft): "Vor Pelé war die 10 nur eine Zahl. Ich habe diesen Satz irgendwo gelesen, irgendwann in meinem Leben. Aber dieser Satz, so schön er ist, ist unvollständig. Ich würde sagen, vor Pelé war Fußball nur ein Sport. Pelé hat alles verändert. Er machte Fußball zu Kunst, zu Unterhaltung. Er gab den Armen, den Schwarzen eine Stimme, und vor allem: Er hat Brasilien sichtbar gemacht."

"Ein König stirbt nicht, ein König ruht nur"

Zico (71-maliger Nationalspieler Brasiliens): "Adeus, König Edson Arantes do Nascimento. Unser Pelé hat uns heute verlassen. Die ewige Nummer 10 war und bleibt für immer eines der größten Idole des Weltfußballs, eine Inspiration für alle Generationen. Es wird für immer in unseren Herzen sein!"

Gerson (Weltmeister mit Pelé 1970): "Ein König stirbt nicht, ein König ruht nur. Ich hatte die Ehre, mit Pelé und auch gegen ihn zu spielen. Ein wahres Genie, unter den wenigen, die ich getroffen habe. Er hat die Welt mit seinem einzigartigen Fußball verzaubert, war all der Auszeichnungen und Trophäen würdig, die er während seiner brillanten und beispiellosen Karriere im Sport gewonnen hat."

Ronaldo (Weltmeister 1994 und 2002): "Einzigartig. Genial. Techniker. Kreativ. Perfekt. Unerreicht. Wo Pelé ankam, blieb er. Ohne jemals die Spitze verlassen zu haben, verlässt er uns heute. Der König des Fußballs - nur einer. Der Größte aller Zeiten. Die Welt in Trauer. Die Traurigkeit des Abschieds mischt sich mit dem immensen Stolz der geschriebenen Geschichte. Was für ein Privileg, nach dir zu kommen, mein Freund."

"Einer, der mit den Sternen spielte"

DFB-Ehrenspielführer Franz Beckenbauer: "Der Fußball hat heute den Größten seiner Geschichte verloren - und ich einen einzigartigen Freund. Geboren in Tres Coracoes, hatte Pelé drei Herzen: Für den Fußball, für seine Familie und für alle Menschen. Einer, der mit den Sternen spielte und immer auf dem Boden geblieben ist. Du wirst immer bleiben. Danke für Dein Spiel, O Rei!"

Kylian Mbappe (bei Twitter): "Der König des Fußballs hat uns verlassen, aber sein Vermächtnis wird niemals vergessen werden. RIP König."

Lionel Messi (bei Twitter): "Ruhe in Frieden, Pelé."

Cristiano Ronaldo (bei Twitter): "Ein bloßes 'Adeus' vom ewigen König Pelé wird niemals ausreichen, um den Schmerz auszudrücken, der derzeit die gesamte Fußballwelt erfasst. Eine Inspiration für so viele Millionen, eine Referenz von gestern, heute, für immer."

(Mit Material der Nachrichtenagentur SID, Anm. d. Red.: Wir haben einige Reaktionen etwas gekürzt.)

Diese Nachricht wurde am 30.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.