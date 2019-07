Wenn es draußen heißt wird gibt es kaum eine süßere Art sich abzukühlen als mit einem leckeren Eis. Neben den "klassischen" Sorten wie Schokolade oder Vanille experimentieren Eisdielen und Eismanufakturen inzwischen auch mit neuen Geschmacksrichtungen wie "Zitrone-Basilikum", "Weißbier-Eis" oder gar "Sellerie".

Wer trotzdem nicht die richtige Sorte findet oder ganz eigene Ideen hat, kann Eis aber auch selbst machen. Der Kreativität sind dabei bestenfalls durch den persönlichen Geschmack Grenzen gesetzt. Einfache Eismaschinen gibt es inzwischen für unter 30 Euro zu kaufen. Was sollte eine gute Eismaschine können? Wie unterscheiden sich Fruchteis, Milcheis, Creme-Eis und Sorbet? Was ist beim Mischen eigener Rezepte zu beachten? Und wie wird das selbstgemachte Eis am Ende schön cremig? Moderator Stefan Römermann und seine Gäste geben außerdem Tipps und Anregungen für fett- und kalorienarme Rezepte.

