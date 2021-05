Die britische Regierung will wieder die Kontrolle über das Eisenbahnnetz übernehmen.

Die heute veröffentlichten Pläne sehen vor, eine Gesellschaft namens "Great British Railways" zu schaffen. Damit würde die Regierung eine der umstrittensten Privatisierungen in der Geschichte des Landes rückgängig machen. So ist vorgesehen, dass dem Staat künftig das gesamte Schienennetz gehört. Er soll zudem Fahrpläne und die Preise festlegen, die Gelder für Fahrkarten kassieren sowie eine Webseite zum Verkauf der Tickets betreiben. Die Züge sollen weiter von privaten Unternehmen betrieben werden. - Die britische Eisenbahn war in den 90er Jahren privatisiert worden.

