Gernot Tripcke, Geschäftsführer der Deutschen Eishockey Liga DEL (dpa / picture alliance / Uwe Anspach)

Zurzeit befinden sich mit den Iserlohn Roosters, Red Bull München, den Grizzlys Wolfsburg und Bietigheim Steelers gleich vier Teams in Quarantäne. Dadurch gerät die Liga zunehmen unter Zeitdruck. Der im Olympiajahr ohnehin eng getaktete Spielplan wird immer enger - schon jetzt summiert sich die Zahl der Nachholspiele auf über 30.

Nachteile für Vereine mit vielen Olympiateilnehmern

Es gilt inzwischen als sicher, dass die DEL während der Winterspiele von Peking (4. bis 20. Februar) Termine für Nachholpartien schaffen wird. Das würde allerdings bedeuten, dass ein Team mit vielen Olympiastartern einen Wettbewerbsnachteil hätte. Den sehen viele Verantwortliche schon jetzt durch die Quarantäne-Maßnahmen und die vielen Spielverschiebungen. Die sportliche Fairness sei vorbei, sagte Sportdirektor Stefan Ustorf von den Nürnberg Ice Tigers.

Die Forderungen nach einem Aussetzen des Auf- und Abstiegs in dieser Saison werden daher jetzt lauter. Es dürfe keinen Absteiger geben, "wenn drei bis fünf Teams ums Überleben kämpfen", forderte zum Beispiel Iserlohns Sportdirektor Christian Hommel. Die Iserlohn Roosters hat es besonders hart erwischt, 25 Spieler und Betreuer mussten nach positiven Tests in Quarantäne. Der Klub ist inzwischen auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht.

"Zukunft vieler Clubs ist gefährdet"

Große Sorgen bereiten den Vereinen auch die wirtschaftlichen Auswirkungen der dritten Corona-Saison in Folge. Die weggebrochenen Zuschauereinnahmen durch die neueste Corona-Verordnung treffen alle Klubs hart. Wenn sich das jetzt jedes Jahr wiederhole, werde es für den Eishockeystandort Deutschland ganz schwierig, so Gernot Tripcke, Geschäftsführer der Deutschen Eishockey Liga. Die Solidarität der Spieler, die wieder auf viel Geld verzichten müssten, der Sponsoren und Gesellschafter, die wieder tiefer in die Tasche greifen müssten, sei nicht unendlich. Selbst mit dem von der Politik versprochenen Coronahilfen könnte es auf Dauer knapp werden. Viele Clubs seien für die Zukunft wirklich gefährdet, sagte Tripcke.

