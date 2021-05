Mit einem Spiel gegen Italien startet am Nachmittag die Eishockey-Weltmeisterschaft für die deutsche Nationalmannschaft.

Das Gruppenspiel im lettischen Riga beginnt um 15.15 Uhr. Die deutsche Auswahl tritt mit insgesamt zehn WM-Debütanten an. Einziger Stammspieler ist Tobias Rieder, unter anderem fehlt Mannschaftsstar Leon Draisaitl.



Am Samstag um 11.15 Uhr trifft das deutsche Team dann auf Norwegen. Es sei sehr ungewohnt, dass die Spiele so nah beieinander liegen, sagte Torhüter Mathias Niederberger. Die Weltmeisterschaft war im vergangene Jahr wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Zuschauer sind bisher nicht vorgesehen, darüber wird aber noch diskutiert. Die WM läuft bis zum 6. Juni.

