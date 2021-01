Der Eishockey-Weltmeisterschaft wird nicht in Belarus stattfinden.

Das gab der Weltverband IIHF bekannt. Als Grund wurden Sicherheitsbedenken angeführt. Verbandspräsident Fasel bezeichnete den WM-Entzug als bedauerlich, aber unvermeidlich. Belarus war bislang neben Lettland als Co-Gastgeber des Turniers vorgesehen. Die IIHF will nun innerhalb einer Woche ein neues Gastgeberland benennen, das für die Ausrichtung der WM in der Zeit vom 21. Mai bis 6. Juni in Frage kommt.



Die Absage dürfte auch einen politischen Hintergrund haben. Zuletzt hatte der Druck auf den Weltverband zugenommen, Belarus die WM wegen des dortigen Vorgehens gegen die Demokratiebewegung zu entziehen. Auch Sponsoren hatten ihr Engagement deshalb in Frage gestellt.



Die EU erkennt Lukaschenko seit der als gefälscht eingestuften Präsidentenwahl in Belarus vom 9. August nicht mehr als Präsidenten an. Bei Protesten gegen den Machthaber gab es seit August mehr als 30 000 Festnahmen, hunderte Verletzte und zahlreiche Tote.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.