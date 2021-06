Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat das Viertelfinale der Weltmeisterschaft in Riga gegen die Schweiz gewonnen.

Am Ende stand es nach Penalty-Schießen 3 zu 2 für Deutschland. Im Halbfinale trifft Deutschland auf die Mannschaft aus den USA. Die Amerikaner hatten zuvor 6 zu 1 gegen die Slowakei gewonnen.



Das deutsche Team musste zunächst eine 0:2-Führung der Schweizer durch Tore von Untersander und Herzog in Kauf nehmen. Doch in einer spannenden Aufholjagd erkämpften sich die Deutschen durch Treffer von Kühnhackl und Gawanke dann schließlich noch den Ausgleich. Die anschließende Verlängerung blieb torlos, folglich kam es dann zum Penalty-Schießen. Hier verwandelte Noebele dann den entscheidenden Penalty zum Sieg für Deutschland.



Das Team von Bundestrainer Toni Söderholm wiederholt mit dem Sieg über die Schweiz den Erfolg von 2010. Damals - bei der Heim-WM in Deutschland - schlug Deutschland ebenfalls die Schweiz und belegte am Ende Platz vier. Die beste Platzierung gelang Deutschland mit WM-Silber im Jahr 1953.

