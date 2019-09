Zwei Jahre lang haben rund 100 Wissenschaftler des Weltklimarates fast 6.700 Studien zu den Auswirkungen des Klimawandels auf die weltweiten Eismassen und Ozeane ausgewertet. In ihrem Sonderbericht warnen sie vor einer beschleunigten Eisschmelze, einem unkontrollierten Anstieg der Meeresspiegel und den damit verbundenen dramatischen Konsequenzen für die Menschen.

In dem Sonderbericht des IPCC heißt es, wegen des fortschreitenden Klimawandels veränderten sich die wasserhaltigen Ökosysteme immer stärker.

Bergregionen drohen Naturkatastrophen und Trinkwasserknappheit

Nach dem schlimmsten Szenario verlören kleine Gletscher in Europa und anderen Regionen bis zum Jahr 2100 mehr als vier Fünftel ihrer Eismasse. Für die Menschen in Hochgebirgen bedeute das ein deutlich erhöhtes Risiko etwa von Lawinen, Bergstürzen oder Überschwemmungen. Außerdem sei die Trinkwasserversorgung in vielen Regionen gefährdet.

Dramatischer Anstieg der Meeresspiegel

Durch das Abschmelzen der Eisschilde beschleunige sich auch der Anstieg der Meeresspiegel. Sollte der Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase weiter zunehmen, drohe der Meeresspiegel bis 2100 um 60 bis 110 Zentimeter zu steigen, bis 2300 sogar um mehrere Meter, falls das Eis in der Antarktis irreversibel instabil werde.



Die steigenden Meeresspiegel sorgen laut der Studie dafür, dass zahlreiche große Küstenstädte und kleine Inseln ab dem Jahr 2050 jährlich Wetterextremen wie Überschwemmungen ausgesetzt sein werden. Manche Inselstaaten würden sogar gänzlich unbewohnbar. Auch die Heftigkeit von Zyklonen, Hurrikans und Taifunen werde zunehmen. Deshalb sei der Ausbau von Schutz- und Vorsorgemaßnahmen dringend geboten.

Veränderte marine Ökosysteme

Durch die weitere Aufnahme von CO2 in den Meeren versauerten diese zunehmend. Das habe dramatische Auswirkungen auf die marine Tier- und Pflanzenwelt, aber auch auf die Fischindustrie.

Alle Menschen betroffen - schnelles Handeln nötig

Der Vorsitzende des Weltklimarates, Lee, warnte, die Ozeane, Hochgebirge und die Polkappen schienen für die meisten Menschen weit weg. Dennoch seien alle Menschen direkt oder indirekt davon betroffen, nicht nur durch Klima und Wetter sondern auch wenn es um Ernährung, Trinkwasser, Energie, Handel, Transport , Gesundheit und sogar Kultur und Identität gehe.



Die Autoren des Berichts mahnen zum raschen Handeln, um schwerwiegende Konsequenzen für Millionen von Menschen zu verhindern. Nur eine starke Reduzierung der Treibhausgase, der Schutz der Ökosysteme und der bedachte Umgang mit den natürlichen Ressourcen können eine dramatische Entwicklung eindämmen, sagen sie.



Der Report richtet sich vor allem an politische Entscheidungsträger. Über die Formulierungen dieses Berichts hatten Delegierte der 195 IPCC-Mitgliedstaaten in Monaco mehrere Tage lang bei der Konferenz des Weltklimarates debattiert und abgestimmt.