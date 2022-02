Erin Jackson ist die erste Afroamerikanerin, die eine olympische Eisschnelllauf-Medaille gewinnen konnte. (Sue Ogrocki/AP/dpa)

Die 29 Jahre alte Weltcup-Führende siegte in 37,04 Sekunden. Jackson ist die erste Afroamerikanerin, die eine olympische Eisschnelllauf-Medaille gewinnen konnte.

Zweite wurde die Japanerin Miho Takagi in 37,12 Sekunden. Bronze sicherte sich die russische Weltmeisterin Angelina Golikowa in 37,21 Sekunden. Deutsche Eissprinterinnen waren bei den Winterspielen in Peking nicht dabei.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.