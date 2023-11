Fleischersatzprodukte

Das erläuterte Professor Markus Keller vom Forschungsinstitut für pflanzenbasierte Ernährung in Gießen im Deutschlandfunk . In einer Studie habe man 80 Produkte untersucht, die als Alternative zu Fleischprodukten angeboten würden. Aufgrund der deklarierten Zutaten könne man sagen, dass deren Proteingehalt oft sogar etwas höher sei als in den entsprechenden Fleischprodukten. Auch die Qualität des Proteins sei in der Regel gut, da häufig eine Mischung aus Soja- und Weizenprotein verwendet werde, meinte Keller.