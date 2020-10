Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, hat angekündigt, im kommenden Jahr nicht mehr für das Amt zu kandidieren.

Der 60-Jährige sagte dem Bayerischen Rundfunk, es sei gut, wenn jemand Neues komme, der neue Akzente setze. Bedford-Strohm steht seit 2014 an der Spitze der deutschen Protestanten. Er ist außerdem bayerischer Landesbischof. Seine Amtszeit in dieser Funktion endet im Jahr 2023. Bedford-Strohm sagte, es wäre nicht gut, wenn er danach noch EKD-Ratsvorsitzender bleiben würde. Das Amt wird in der Regel an einen amtierenden Bischof vergeben.



Bedford-Strohm betonte, die Kritik - und teilweise auch der Hass -, die er wegen seines Engagements für die Seenotrettung von Flüchtlingen erfahren habe, seien nicht der Grund für seinen Rückzug.

