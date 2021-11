Betroffene sexualisierter Gewalt haben von der evangelischen Kirche eine Beteiligung am Aufarbeitungsprozess auf Augenhöhe gefordert.

Es dürfe in der Kirche keine falsche Scheu geben, die Täter zu identifizieren, sagte der Gründer des "Netzwerks Betroffenenforum", Zander, vor den rund 130 Delegierten der digital tagenden Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland. Die EKD brauche Mut und einen geraden Rücken. Zander war als Kind in einem Heim der evangelischen Brüdergemeinde Korntal missbraucht worden.



Der scheidende EKD-Ratsvorsitzende Bedford-Strohm hatte gestern Zustimmung zu einer Beteiligung Dritter an der Aufarbeitung signalisiert - etwa dem Staat.

