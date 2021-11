Die evangelische Kirche in Deutschland will Missbrauchsopfer stärker unterstützen.

Die heute zu Ende gehende Synode der EKD verabschiedete dazu mehrere Beschlüsse. So soll das kirchliche Disziplinarrecht verschärft werden. Das Kirchenamt der EKD soll die entsprechenden Rechtsnormen prüfen und ergänzen. Besonders im Blick seien dabei Schutzmaßnahmen und gesonderte Begleitungs- und Informationsrechte, hieß es.



Vorausgegangen war eine massive Kritik von Betroffenen. Sie hatten der evangelischen Kirche unter anderem eine mangelnde Beteiligung an der Aufarbeitung vorgeworfen.



Am Vormittag war Annette Kurschus zur neuen Ratsvorsitzenden der EKD gewählt worden. Sie tritt die Nachfolge des bisherigen Vorsitzenden Bedford-Strohm an, der nicht mehr angetreten war.

