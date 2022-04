Heinrich im DLF

Anna-Nicole Heinrich, Präses der 13. Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) (imago images/epd)

Die Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich, sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks , das Selbstverteidigungsrecht Kiews sei unbestritten. Damit seien auch Waffenlieferungen gerechtfertigt. Zugleich verwies sie darauf, dass die christliche Friedensethik nun vor Diskussionen stehe.

Bundeswirtschaftsminister Habeck von den Grünen sagte der Funke Mediengruppe, die Ukraine dürfe in dem Krieg nicht alleine gelassen werden. Es müssten mehr Waffen dorthin geliefert werden. Neben den Grünen hatte auch die FDP in der Ampel-Koalition auf weitere Hilfen für Kiew auch in Form schwerer Waffen gedrängt. Bundeskanzler Scholz von der SPD hat sich diesbezüglich bislang zurückhaltend geäußert.

Linkenpolitiker wirft Grünen und FDP exzessive Forderungen vor

Der Linken-Politiker Korte warf FDP und Grünen Kriegsrhetorik vor. Der Weg dieser beiden Parteien hin zu einer immer stärkeren militärischen Einmischung nehme bedrohliche Ausmaße an, sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion im Bundestag, Korte, der Deutschen Presse-Agentur. Es sei höchste Zeit, dieses gefährliche Spiel mit dem Feuer zu beenden. Er forderte Scholz dazu auf, den, Zitat, "Waffenexzessforderungen" von Grünen und FDP Einhalt zu gebieten.

Der ukrainische Außenminister Kuleba erneuerte seine Bitte nach schweren Waffen aus Deutschland. Um den Krieg zu beenden, müsse die Ukraine stark sein und die notwendigen Waffen erhalten, sagte Kuleba im ARD-Fernsehen

