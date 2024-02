Kirsten Fehrs ist seit dem 10. November 2021 stellv. Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). (Archivbild) (picture alliance/dpa - Georg Wendt)

In diesen Zeiten, in denen Rechtsextremisten die Grundwerte des Zusammenlebens infrage stellten, sei eine klare und gemeinsame Haltung der Kirchen wichtig, erklärte Fehrs. Völkisch-nationale Gesinnungen sowie menschenverachtende Haltungen und Äußerungen seien mit den Grundsätzen des christlichen Glaubens in keiner Weise vereinbar, betonte die Hamburger Bischöfin. Sie verwies in diesem Zusammenhang auf einen Beschluss der EKD-Synode von Anfang Dezember. Fehrs steht der Evangelischen Kirche in Deutschland derzeit kommissarisch vor.

