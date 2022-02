Die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus betont Unterschied von russischer Regierung und Bevölkerung (dpa / Picture alliance / David Inderlied)

Auf der Friedensdemonstration gegen den Krieg in der Ukraine in Berlin betonte sie, man dürfe nicht in eine Spirale des Hasses geraten. Wörtlich sagte Kurschus: "Wir werden der kriegslüsternen Herrscherclique in Russland nicht das Geschenk machen, ihr Volk zu hassen." Die Ratsvorsitzende fügte hinzu, jetzt komme es darauf an, zum einen den Menschen in der Ukraine zur Seite zu stehen, und zum anderen denjenigen, die sich in Russland gegen den Krieg stellten.

An der Friedensdemonstration in Berlin beteiligten sich mehr als 100.000 Menschen. Weltweit protestierten gestern zahlreiche Menschen gegen Russlands Staatsführung - unter anderem in Prag, Madrid, Amsterdam, Tel Aviv, Quito und Erbil.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.