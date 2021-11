Die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus (Archivbild) (dpa / Picture alliance / David Inderlied)

Der Ewigkeits- oder Totensonntag stand auch in diesem Jahr ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Kurschus, sagte bei einem Gottesdienst in Bochum, Sterben sei immer ein Ausnahmezustand. Während der Corona-Pandemie habe es aber noch Schlimmeres gegeben, nämlich den einsamen Tod. Es sei schrecklich, wenn Kranke in völliger Isolation um ihr Leben kämpften.

Der Totensonntag ist der letzte Sonntag des Kirchenjahres. Mit dem Advent beginnt als Vorbereitung auf Weihnachten ein neuer Zyklus.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.