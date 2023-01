Neujahrsgottesdienst

Annette Kurschus, Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) - Archivbild (picture alliance/dpa | Friso Gentsch)

Das helfe, dem Schlimmen und Bösen standzuhalten und es zu überwinden, sagte Kurschus in ihrer Neujahrspredigt in der Dresdner Frauenkirche. In den vergangenen Tagen habe sie in Gesprächen mit Menschen Erschöpfung, Sorge, Verunsicherung und zum Teil auch Angst wahrgenommen. Man müsse aber in all den Krisen beharrlich nach Lösungen suchen.

Für den Abend ist in der Frauenkirche ein Abschieds- und Dankkonzert für den Trompeter und Dirigenten Ludwig Güttler geplant. Der 79-jährige Dresdner Musiker und Förderer des Wiederaufbaus der Barockkirche hatte seine Karriere vor wenigen Tagen beendet.

