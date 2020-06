Die Corona-Krise hat nach Auffassung des EKD-Ratsvorsitzenden Bedford-Strohm den Alltag und die Verkündungspraxis der Kirchen nachhaltig verändert.

Durch die Umstellung auf digitale Formate habe sich die Zahl der Gottesdienstbesucher nahezu verdreifacht, sagte der Ratsvorsitzende der Evanglischen Kirche in Deutschland in einer Video-Konferenz. Bedford-Strohm stellte eine neue Studie zu der Entwicklung während der Corona-Krise vor und sprach von einem "Nachfrage-Boom". Knapp Dreiviertel der in der Studie befragten Landeskirchen hätten angegeben, auch künftig digitale Formate zur Verkündung nutzen zu wollen.



Bedford-Strohm wies Kritik zurück, die Kirchen seien während der Corona-Pandemie nicht nah genug an den Menschen gewesen. Die Kirche habe sich nicht "weggeduckt", sagte der Ratsvorsitzende. Pfarrerinnen und Pfarrer seien präsent gewesen und hätten den Kontakt zu den Menschen gehalten.



Im Mai hatte die ehemalige Ministerpräsidentin von Thüringen, Lieberknecht, kritisiert, die Kirchen hätten Hunderttausende Menschen allein gelassen.Vor allem Kranke, Einsame, Alte und Sterbende hätten darunter gelitten.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Urlaub und Freizeit

+ Urlaub: Zelt, Wohnwagen, Ferienhaus: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland

+ Unterwegs: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Tourismus: Reise-Kunden können weiter Geld zurück verlangen

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland vergleichsweise niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

+ Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum

Erkrankung und Schutz

+ Tröpfcheninfektion oder Schwebeteilchen: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung

+ Ausbreitung: Wie gefährlich sind Superspreader in der Corona-Pandemie?

+ Impfung: So weit ist die Forschung

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Fake News, Verschwörungstheorien, Proteste

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Wie Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern wurde



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.