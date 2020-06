Die Corona-Krise hat nach Auffassung des EKD-Ratsvorsitzenden Bedford-Strohm den Alltag und die Verkündigungspraxis der Kirchen nachhaltig verändert.

Durch die Umstellung auf digitale Formate habe sich die Zahl der Gottesdienstbesucher nahezu verdreifacht, sagte der Ratsvorsitzende der Evanglischen Kirche in Deutschland in einer Video-Konferenz. Bedford-Strohm stellte eine neue Studie zu der Entwicklung während der Corona-Krise vor und sprach von einem "Nachfrage-Boom". Knapp Dreiviertel der in der Studie befragten Landeskirchen hätten angegeben, auch künftig digitale Formate zur Verkündigung nutzen zu wollen.



Bedford-Strohm wies Kritik zurück, die Kirchen seien während der Corona-Pandemie nicht nah genug an den Menschen gewesen. Die Kirche habe sich nicht "weggeduckt", sagte der Ratsvorsitzende. Pfarrerinnen und Pfarrer seien präsent gewesen und hätten den Kontakt zu den Menschen gehalten.



Im Mai hatte die ehemalige Ministerpräsidentin von Thüringen, Lieberknecht, kritisiert, die Kirchen hätten Hunderttausende Menschen allein gelassen.Vor allem Kranke, Einsame, Alte und Sterbende hätten darunter gelitten.