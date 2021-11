Mit einem Gottesdienst im Bremer Dom beginnt heute die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland.

Auf der Tagung soll ein neuer Ratsvorsitz gewählt werden. Der bayerische Landesbischof Bedford-Strohm tritt nicht mehr an. Er war sieben Jahre oberster Vertreter des deutschen Protestantismus und erstattet nun seinen Abschlussbericht.

Auch der Rat der EKD mit 15 Mitgliedern wird neu besetzt. Die Wahlen finden am Dienstag und Mittwoch statt. Die EKD ist die Dachorganisation für die 20 evangelischen Landeskirchen in Deutschland, die 20,2 Millionen Mitglieder zählen.



Weil sich die Pandemie-Lage verschlechtert hat, ist das Konzept der Tagung kurzfristig geändert worden. Nur das Präsidium der Synode, die Berichterstatter und die Kandidaten für die Ratswahl sind in Bremen. Die meisten Kirchenparlamentarier werden online zugeschaltet.

