Die Aufarbeitung sexueller Gewalt innerhalb der Evangelischen Kirche steht im Mittelpunkt des heutigen Tages der EKD-Synode.

Der Sprecher des Beauftragtenrats der EKD für die Aufarbeitung von Missbrauch, der Braunschweiger Bischof Meyns, wird einen Bericht vorstellen. Für den Nachmittag ist eine Podiumsdiskussion mit früheren Mirgliedern des Beirats der Betroffenen geplant. Der Betroffenenbeirat war im Frühjahr aufgrund von Streitigkeiten ausgesetzt worden.



Der scheidende EKD-Ratsvorsitzende Bedford-Strohm hatte gestern eingeräumt, dass man bei der Aufarbeitung noch nicht so weit gekommen sei, wie man gewollt habe. Er zeigte sich offen für eine Beteiligung Dritter, etwa des Staates. Auch die frühere EKD-Ratspräsidentin Käßmann forderte, in Zukunft müsse jeder Verdachtsfall öffentlich gemacht werden. Sie betonte im Deutschlandfunk, wenn es sich dabei um Straftaten handle, müssten diese Fälle umgehend der Staatsanwaltschaft übergeben und Täter aus dem Dienst genommen werden. Die Vergangenheit aufzuarbeiten und in Zukunft anders zu handeln gehöre zusammen.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.