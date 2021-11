Mit einem Gottesdienst im Bremer Dom ist die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland eröffnet worden.

Die Tagung soll unter anderem einen neuen Ratsvorsitzenden wählen. Der bayerische Landesbischof Bedford-Strohm tritt nicht mehr an. Er war sieben Jahre oberster Vertreter des deutschen Protestantismus. Bedford-Strohm forderte auf der Synode, den Flüchtlingen an der Grenze zwischen Belarus und Polen Asyl zu gewähren. In seinem Abschlussbericht äußerte er sich zudem erneut unzufrieden mit der Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in seiner Kirche.



Außerdem rief Bedford-Strohm dazu auf, sich gegen Corona impfen zu lassen. Der 61-Jährige sagte, eine erdrückende Mehrheit der schwer erkrankten Menschen sei ungeimpft. Dabei sei das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs bei weitem höher als jedes Impfrisiko. Bedford-Strohm schloss zudem einen Verzicht auf Weihnachtsgottesdienste aus. Er verwies auf die Hygienekonzepte, die die Kirchengemeinden gemäß den Bedingungen vor Ort aufstellten.



Die EKD ist die Dachorganisation für die 20 evangelischen Landeskirchen in Deutschland, die 20,2 Millionen Mitglieder zählen.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.